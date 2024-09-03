СМИ: Фон дер Ляйен давит на страны ЕС, чтобы те все же выдвинули женщин в Еврокомиссию

Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, чтобы они номинировали женщин в следующий состав Еврокомиссии, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Два чиновника ЕС указали на риск "смущения" для института, который публично пропагандирует гендерное равенство и имеет "комиссара по вопросам равенства", если фон дер Ляйен не дотянет до паритетного представительства.

По их словам, такой провал рискует затмить тот факт, что три важнейшие должности в ЕС будут занимать женщины: фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии, эстонка Кая Каллас во главе внешнеполитической службы ЕС и президент Европарламента Роберта Метсола.

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Сейчас, кроме самой фон дер Ляйен, национальные столицы подали девять кандидатур женщин, не считая саму фон дер Ляйен.

Эксперты и политики, которые соглашаются с просьбой фон дер Ляйен, говорят, что ее Комиссия может оказаться менее коллегиальной и, наконец, менее эффективной из-за недостаточного количества женщин за столом переговоров.

"К сожалению, равенство между женщинами и мужчинами все еще рассматривается как нечто необязательное, или как нечто одноразовое", – сказала Джеромин Андольфатто, сотрудница по вопросам политики и кампаний Европейского женского лобби.

В знак того, что фон дер Ляйен настойчиво пытается максимально приблизиться к паритету, Бельгия в понедельник заявила, что пришлет женщину-комиссара, а Румыния согласилась заменить предложенного ею кандидата-мужчину на женщину.

Три дипломата, говорившие с Politico, заявили, что фон дер Ляйен оказывает давление на по меньшей мере пять меньших стран ЕС, включая Словению и Мальту, чтобы те рассмотрели возможность замены кандидатов-мужчин, которых они выдвинули, на кандидатов-женщин.

По словам двух дипломатов ЕС, фон дер Ляйен призвала Мальту предложить продлить мандат нынешнего комиссара ЕС Хелены Далли вместо того чтобы отправить туда Глена Микалефа, кандидатуру которого предложил премьер-министр Мальты Роберт Абела. Но Абела не передумает присылать Микалефа, потому что "это подорвет его авторитет", сказал третий дипломат ЕС.

"Гендерный баланс в Коллегии оказался очень полезным, и было очень дальновидно просить об этом", – сказала Вера Юрова, комиссар из Чехии, которая покидает пост и была союзником фон дер Ляйен во время предыдущего мандата.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приняла первые решения относительно портфелей для недавно выдвинутых странами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.

Ранее евродепутат Андрюс Кубилюс, которого Литва решила номинировать своим кандидатом в члены Европейской комиссии, заявил, что она в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.