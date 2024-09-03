Мінфін Франції попереджає про ризик дефіциту бюджету через недоотримання податків

Франція, друга за величиною економіка єврозони, цього року може мати значно більший дефіцит бюджету, ніж очікувалося, якщо не буде знайдено додаткових джерел економії через скорочення податкових надходжень.

Про це йдеться в листі міністерства фінансів, адресованому законодавцям, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Погіршення фінансів країни, яке також призвело до дисциплінарного провадження проти Парижа на рівні ЄС, посилює тиск на президента Емманюеля Макрона, який намагається призначити новий уряд після позачергових виборів, що призвели до припинення повноважень парламенту.

У понеділок міністерство фінансів надіслало законодавцям оновлену інформацію про бюджетну ситуацію, яку вони вимагали протягом декількох тижнів, повідомив лівий депутат Ерік Кокерель, який очолює фінансовий комітет у Національних зборах.

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Документ вказує на те, що дефіцит бюджету державного сектору ризикує досягти 5,6% економічного виробництва цього року замість 5,1%, запланованих нинішнім тимчасовим урядом Франції, зазначив Кокерель. Він додав, що дефіцит може сягнути 6,2% у 2025 році, посилаючись на розрахунки казначейства.

Кілька ключових податків, включаючи податок на прибуток, корпоративний податок і податок на додану вартість, надходили слабше, ніж очікувалося, а криза безпеки в Новій Каледонії та позачергові парламентські вибори цього року спричинили додаткові витрати, додав він.

"На даний момент, (...) міністерство фінансів заморозило кредити на суму 16,5 мільярдів євро з метою захисту, в той час як очікується додаткове списання кредитів на суму ще 7 мільярдів євро до кінця року", – сказав Кокерель, посилаючись на лист.

Нинішній уряд, що йде у відставку, був змушений підготувати бюджет, який, ймовірно, буде перероблений його наступником, коли він буде остаточно сформований.

"Податкових надходжень не вистачає, в той час як витрати зростають", – заявила у вівторок агентству Reuters Вероніка Лувагі, консервативний депутат від Республіканської партії.

За даними французьких ЗМІ, президент Емманюель Макрон розглядає кандидатом на посаду прем’єр-міністра теперішнього очільника Ради з економічних, соціальних питань та довкілля Тьєррі Боде.

Можливою кандидатурою називали також колишнього прем'єра-соціаліста і ексглаву МВС Бернара Казньова.