ЗМІ: Макрон може призначити главою уряду експрем’єра-соціаліста

Президент Франції Емманюель Макрон 2 вересня прийме у Єлисейському палаці колишнього прем'єра-соціаліста і ексглаву МВС Бернара Казньова – його ім’я вже кілька днів циркулює як потенційна кандидатура на посаду глави уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо каналу BFMTV з оточення Макрона.

Через півтора місяці після відставки уряду Габріеля Атталя, у відповідь на поразку президентського табору на парламентських виборах, глава держави досі не призначив нового прем'єр-міністра.

Хоча об'єднані ліві з Нового народного фронту, які вийшли на перше місце за кількістю місць, пропонували ім'я Люсі Касте, Емманюель Макрон швидко відкинув цю пропозицію.

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Тому вже кілька днів циркулює ім'я Бернара Казньова, а президент попередив, що хоче призначити людину, здатну створити відкритий уряд з "республіканськими" силами, з яких він виключає "Нескорену Францію" та "Національне об'єднання.

Незважаючи на те, що Бернар Казенев є колишнім членом Соціалістичної партії, ідея призначити його прем'єр-міністром викликає розбіжності. Наприклад, мер Парижа Анн Ідальго цієї суботи назвала цю гіпотезу "достовірною і серйозною".

"У мене дружні стосунки з Бернаром Казньовим. З ним у нас було б справжнє співжиття, а це те, що потрібно, якщо ми не хочемо ігнорувати голосування французького народу", – написала вона на шпальтах газети Ouest-France.

З іншого боку, "Нескорена Франція" вже оголосила, що її депутати проголосують за вотум недовіри уряду, очолюваному колишнім міністром-соціалістом.

Навіть всередині Соціалістичної партії ця ідея не є одностайною. Перший секретар партії Олів'є Фор залишається вірним лінії лівого альянсу, сформованого в результаті парламентських виборів, і підтримує кандидатуру Люсі Касте на посаду прем'єра, як і решта членів Нового народного фронту.

У червні, після розпуску Національних зборів за рішенням Емманюеля Макрона, Бернар Казньов оголосив себе опозиціонером до цього нового об'єднаного лівого альянсу.

Колишній міністр, який ніколи не приховував своєї ворожості до "Нескореної Франції", зі свого боку проповідував союз "між демократичними і республіканськими лівими формуваннями".

Нагадаємо, депутати ультралівої партії "Нескорена Франція" підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту Емманюелю Макрону, якого звинуватили в "узурпації" влади через відмову призначити прем’єром кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте.

У поданні стверджується, що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій "Новий народний фронт", куди входить і "Нескорена Франція", є "серйозним порушенням обов'язку поважати волю, виражену загальним голосуванням".

Раніше ультраліві оголосили про відмову від участі в подальших консультаціях стосовно формування уряду, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

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