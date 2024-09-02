ЗМІ дізналися ще одну ймовірну кандидатуру на прем'єра, яку розглядає Макрон

За даними французьких ЗМІ, президент Емманюель Макрон розглядає кандидатом на посаду прем’єр-міністра теперішнього очільника Ради з економічних, соціальних питань та довкілля Тьєррі Боде.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Видання зазначає, що численні джерела, обізнані з дискусіями у Єлисейському палаці, кажуть про серйозне обговорення кандидатури Тьєррі Боде на посаду прем’єр-міністра.

Боде очолює Раду з економічних, соціальних питань та довкілля – маловідомий за межами Франції, але важливий орган, що згаданий у конституції поруч з Національною асамблеєю і Сенатом.

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Цей орган має консультувати парламент і уряд у процесі розробки законодавства, аналізувати ефективність політики у певній сфері. Його порівнюють з "єднаючою ланкою" між органами влади та громадянським суспільством.

175 членів Ради обирають на 5-річний термін зі складу громадських організацій, що спеціалізуються на певній сфері, та профспілок, до 19 профільних груп.

Перед тим Боде очолював дві страхові спілки.

Як відомо, Емманюель Макрон вже понад тиждень проводить консультації з представниками різних політсил перед рішенням про кандидатуру прем’єр-міністра та не захотів призначати прем’єрку від лівого боку, який став переможцем на парламентських виборах.

Можливою кандидатурою називали також колишнього прем'єра-соціаліста і ексглаву МВС Бернара Казньова.

У понеділок Макрон поспілкувався з колишніми президентами Франсуа Олландом, Ніколя Саркозі та правоцентристським політиком, багаторазовим членом уряду Ксав’є Бертраном.

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