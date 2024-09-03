Минфин Франции предупреждает о риске дефицита бюджета из-за недополучения налогов

Франция, вторая по величине экономика еврозоны, в этом году может иметь значительно больший дефицит бюджета, чем ожидалось, если не будут найдены дополнительные источники экономии из-за сокращения налоговых поступлений.

Об этом говорится в письме Министерства финансов, адресованном законодателям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ухудшение финансов страны, которое также привело к дисциплинарному производству против Парижа на уровне ЕС, усиливает давление на президента Эмманюэля Макрона, который пытается назначить новое правительство после внеочередных выборов, приведших к прекращению полномочий парламента.

В понедельник Министерство финансов направило законодателям обновленную информацию о бюджетной ситуации, которую они требовали в течение нескольких недель, сообщил левый депутат Эрик Кокерель, возглавляющий финансовый комитет в Национальном собрании.

Реклама:

Документ указывает на то, что дефицит бюджета государственного сектора рискует достичь 5,6% экономического производства в этом году вместо 5,1%, запланированных нынешним временным правительством Франции, отметил Кокерель.

Он добавил, что дефицит может достичь 6,2% в 2025 году, ссылаясь на расчеты казначейства.

Несколько ключевых налогов, включая налог на прибыль, корпоративный налог и налог на добавленную стоимость, поступали слабее, чем ожидалось, а кризис безопасности в Новой Каледонии и внеочередные парламентские выборы в этом году вызвали дополнительные расходы, добавил он.

"На данный момент... Министерство финансов заморозило кредиты на сумму 16,5 млрд евро в целях защиты, в то время как ожидается дополнительное списание кредитов на сумму еще 7 млрд евро до конца года", – сказал Кокерель, ссылаясь на письмо.

Нынешнее уходящее в отставку правительство было вынуждено подготовить бюджет, который, вероятно, будет переработан его преемником, когда он будет окончательно сформирован.

"Налоговых поступлений не хватает, в то время как расходы растут", – заявила во вторник агентству Reuters Вероника Луваги, консервативный депутат от Республиканской партии.

По данным французских СМИ, президент Эмманюэль Макрон рассматривает кандидатом на должность премьер-министра нынешнего главу Совета по экономическим, социальным вопросам и окружающей среде Тьерри Боде.

Возможной кандидатурой называли также бывшего премьера-социалиста и экс-главу МВД Бернара Казнева.