У США заявили, що хусити атакували два нафтові танкери у Червоному морі

2 вересня єменські хусити атакували два нафтові танкери в Червоному морі.

Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє "Європейська правда".

За даними американських військових, атак зазнали танкер Amjad, який ішов під прапором Саудівської Аравії, а також танкер Blue Lagoon I під прапором Панами.

Центральне командування США заявило, що хусити атакували танкери двома балістичними ракетами і дроном-камікадзе, вразивши обидва судна.

Реклама:

Судна були завантажені нафтою, при чому судно Amjad перевозило близько 2 млн барелей нафти. Військові США назвали атаки хуситів "безрозсудними терористичними актами".

За словами двох співрозмовників агентства Reuters, в момент удару танкери йшли поряд. Вони змогли продовжити рух, не зазнавши серйозних ушкоджень або будь-яких людських втрат.

Як відомо, з початком війни у секторі Гази в жовтні 2023 року бойовики-хусити застосовують безпілотники, балістичні та крилаті ракети для атак на американські збройні сили, торгові судна, їхні екіпажі в Червоному морі та Аденській затоці, а також цивільне населення в Ізраїлі.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

Нагадаємо, 22 серпня французький есмінець у складі місії ЄС врятував 29 моряків з нафтового танкера під грецьким прапором, який зазнав нападу в Червоному морі.

А впродовж 29 серпня американські військові знищили ракету та безпілотник хуситів у районі Ємену, адже вони становили "явну і безпосередню загрозу".