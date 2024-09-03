В США заявили, что хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море

В понедельник, 2 сентября, йеменские боевики-хуситы атаковали два нефтяных танкера в Красном море.

Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает "Европейская правда".

По данным американских военных, атакам подверглись танкер Amjad, который шел под флагом Саудовской Аравии, а также танкер Blue Lagoon I под флагом Панамы.

Центральное командование США заявило, что хуситы атаковали танкеры двумя баллистическими ракетами и дроном-камикадзе, поразив оба судна.

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Суда были загружены нефтью, причем судно Amjad перевозило около 2 млн баррелей нефти. Военные США назвали атаки хуситов "безрассудными террористическими актами".

По словам двух собеседников агентства Reuters, в момент удара танкеры шли рядом. Они смогли продолжить движение, не получив серьезных повреждений или каких-либо человеческих потерь.

Как известно, с началом войны в секторе Газы в октябре 2023 года боевики-хуситы применяют беспилотники, баллистические и крылатые ракеты для атак на американские вооруженные силы, торговые суда, их экипажи в Красном море и Аденском заливе, а также гражданское население в Израиле.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

Напомним, 22 августа французский эсминец в составе миссии ЕС спас 29 моряков с нефтяного танкера под греческим флагом, который подвергся нападению в Красном море.

А в течение 29 августа американские военные уничтожили ракету и беспилотник хуситов в районе Йемена, ведь они представляли "явную и непосредственную угрозу".