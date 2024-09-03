На кордоні з Польщею в районі ПП "Устилуг – Зосін" на ділянці в'їзду в Україну до 30 листопада проводитимуть ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливе сповільнення пропуску автомобілів на цій ділянці.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Telegram, передає "Європейська правда".

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочала ремонт МАПП "Устилуг – Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. Монтажні роботи потребують часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску", – ідеться в повідомленні Держмитслужби.

У Держмитслужбі рекомендували врахувати інформацію під час планування логістики – за проєктом, ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.

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Через ПП "Устилуг – Зосін" дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонни і пасажирських автобусів – в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонни – на виїзд з України (у порядку електронної черги).

Нагадаємо, 28 серпня Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині", тому там можливе сповільнення руху транспорту.

Також до 12 вересня тривають ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".