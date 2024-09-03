На границе с Польшей на ПП "Устилуг – Зосин" возможны задержки до 30 ноября из-за ремонта

На границе с Польшей в районе ПП "Устилуг – Зосин" на участке въезда в Украину до 30 ноября будут проводить ремонтные работы, в связи с чем возможно замедление пропуска автомобилей на этом участке.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram, передает "Европейская правда".

"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области начала ремонт МАПП "Устилуг – Зосин" на участке въезда в Украину. Монтажные работы требуют частичного ограничения проезда транспортных средств отдельными полосами движения, что может привести к замедлению трафика в этом пункте пропуска", – говорится в сообщении Гостаможслужбы.

В Гостаможслужбе рекомендовали учесть информацию при планировании логистики – по проекту, ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

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Через ПП "Устилуг – Зосин" разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонны и пассажирских автобусов – в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонны – на выезд из Украины (в порядке электронной очереди).

Напомним, 28 августа Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медика", который граничит с украинским КПП "Шегини", поэтому там возможно замедление движения транспорта.

Также до 12 сентября продолжаются ремонтные работы на пункте пропуска "Гребенне – Рава-Русская".