28 серпня Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині", тому там можливе сповільнення руху транспорту.

Цю інформацію "Європейські правді" підтвердили у Державній прикордонній службі.

Раніше повідомлялося, що Польща планувала почати ці роботи 26 серпня. Зокрема, 25 серпня у Державній митній службі України заявили, що на пункті пропуску "Шегині – Медика" на польському кордоні розпочинаються ремонтні роботи, через що можливі затримки у його перетині.

"Європейська правда" звернулася до прикордонників щодо цього питання й вони зазначили, що це повідомлення було опубліковане із посиланням на слова польської сторони.

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28 серпня українські прикордонники зазначили, що об 11:00 польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика".

Через це може сповільнитися рух вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України.

Наразі роботи проводяться на вантажному напрямку й в ДПСУ закликали громадян враховувати цю інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Також до 12 вересня тривають ремонтні роботи на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська".

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Пересадка на станції Дорогуськ – вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд.