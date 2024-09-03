У Латвії стартували масштабні військові навчання за участю 11 тисяч солдатів

З 3 вересня до 8 жовтня по всій Латвії відбудуться організовані Національними збройними силами (НЗС) навчання "Намейс-2024", у яких візьмуть участь майже 11 тисяч латвійських військовослужбовців, а також солдатів країн-союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Участь братимуть військовослужбовці та учасники добровільного ополчення всіх підрозділів НЗС, зокрема курсанти служби державної оборони, військовослужбовці запасу і солдати збройних сил союзників.

З метою поліпшення і посилення потенціалу виконання завдань у разі загрози державі в рамках навчань запланована співпраця з Центром операційного управління цивільної оборони, зокрема з Державною канцелярією і міністерствами, підпорядкованими їм установами, установами державної безпеки, самоврядуваннями та підприємствами, які нададуть необхідну підтримку з метою зміцнення державної оборони Латвії.

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Навчання організовуються у співпраці зі штабом багатонаціональної дивізії НАТО "Північ". У них візьмуть участь солдати США, Естонії та Литви, що входять до складу механізованої піхотної бригади сухопутних військ багатонаціональної бойової групи НАТО, штабу багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, підрозділу інтеграційних сил НАТО в Латвії, командування збройних сил Канади в Латвії. Хід навчань підтримуватимуть Об'єднані сили реагування, а також представники штабів НАТО різних рівнів.

У рамках навчань "Намейс-2024" у вересні НЗС планують провести триденні мобілізаційні навчання для обмеженої кількості військовослужбовців, під час яких перевірять роботу мобілізаційних механізмів з метою їх подальшого вдосконалення. Навчання пройдуть на території 3-ї Латгальської бригади Земессардзе.

Під час навчань у співпраці з Державною прикордонною охороною НЗС продовжать вживати заходів щодо зміцнення прикордонної смуги. Планується розпочати розміщення придбаних засобів контрмобільності, насамперед для блокування доріг, а також для зміцнення інфраструктури прикордонних контрольних пунктів і відділів прикордонної охорони фортифікаціями.

Як зазначає Міноборони, у відповідь на нові виклики безпеці система оборони держави має бути всеосяжною і ґрунтуватися на готовності всього суспільства та державних структур до подолання кризи. Система всеосяжної державної оборони охоплює не тільки державні органи, а й представників приватного сектору, підприємства, неурядові організації, населення тощо.

Навчання "Намейс" проводяться в Латвії з 2014 року. Регулярне проведення військових навчань відіграє важливу роль у підтримці та зміцненні бойового потенціалу НЗС, забезпеченні швидкого реагування на потенційні загрози і безпеки Латвії.

НЗС повідомляє, що під час навчань головними і регіональними дорогами країни пересуватимуться солдати і військова техніка. Під час виконання навчальних завдань здійснюватимуться польоти військової авіації в повітряному просторі, зокрема на малих висотах, а також бойові стрільби на полігонах.

Раніше у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.

Також повідомляли, що німецька бригада підвищеної пильності перекине до Литви сушею і морем понад 650 одиниць військової техніки для проведення навчань Grand Eagle-2/24.