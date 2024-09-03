В Латвии стартовали масштабные военные учения с участием 11 тысяч солдат

С 3 сентября по 8 октября по всей Латвии состоятся организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения "Намейс-2024", в которых примут участие почти 11 тысяч латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Участие в них будут принимать военнослужащие и участники добровольного ополчения всех подразделений НЗС, в том числе курсанты службы государственной обороны, военнослужащие запаса и солдаты вооруженных сил союзников.

С целью улучшения и усиления потенциала выполнения задач в случае угрозы государству в рамках учений запланировано сотрудничество с Центром операционного управления гражданской обороны, в частности с Государственной канцелярией и министерствами, подчиненными им учреждениями, учреждениями государственной безопасности, самоуправлениями и предприятиями, которые окажут необходимую поддержку с целью укрепления государственной обороны Латвии.

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Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В них примут участие солдаты США, Эстонии и Литвы, входящие в состав механизированной пехотной бригады сухопутных войск многонациональной боевой группы НАТО, штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграционных сил НАТО в Латвии, командования вооруженных сил Канады в Латвии. Ход учений будут поддерживать Объединенные силы реагирования, а также представители штабов НАТО разных уровней.

В рамках учений "Намейс-2024" в сентябре НВС планируют провести трехдневные мобилизационные учения для ограниченного количества военнослужащих, во время которых проверят работу мобилизационных механизмов с целью их дальнейшего совершенствования. Учения пройдут на территории 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во время учений в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной НЗС продолжат принимать меры по укреплению пограничной полосы. Планируется начать размещение приобретенных средств контрмобильности, прежде всего для блокирования дорог, а также для укрепления инфраструктуры пограничных контрольных пунктов и отделов пограничной охраны фортификациями.

Как отмечает Минобороны, в ответ на новые вызовы безопасности система обороны государства должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных структур к преодолению кризиса. Система всеобъемлющей государственной обороны охватывает не только государственные органы, но и представителей частного сектора, предприятия, неправительственные организации, население и т.д.

Учения "Намейс" проводятся в Латвии с 2014 года. Регулярное проведение военных учений играет важную роль в поддержании и укреплении боевого потенциала НЗС, обеспечении быстрого реагирования на потенциальные угрозы и безопасности Латвии.

НЗС сообщает, что во время учений по главным и региональным дорогам страны будут передвигаться солдаты и военная техника. Во время выполнения учебных задач будут осуществляться полеты военной авиации в воздушном пространстве, в частности на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.

Ранее в Болгарии начались совместные с США военные учения "Фракийское лето", которые продлятся до 29 августа.

Также сообщалось, что немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24.