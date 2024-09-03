У Червоному морі намагаються запобігти мегавитоку нафти з грецького танкера, підбитого хуситами

У Червоному морі приватні компанії під прикриттям військових місій ЄС та США намагаються запобігти розливу нафти з грецького танкера, пошкодженого внаслідок обстрілу бойовиками-хуситами.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

На танкері у власності грецької компанії, що дрейфує біля берегів Оману – близько мільйона барелів нафти, які можуть потрапити в воду і спричинити масштабну екологічну катастрофу.

Команду після обстрілу 21 серпня врятувало судно військової місії ЄС, на покинутому танкері досі триває пожежа.

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Стабілізувати ситуацію і запобігти витоку нафти намагаються низка приватних компаній, працівників захищають судна військової місії ЄС.

У Центральному командуванні США ввечері у вівторок повідомили, що операція ще триває, і ризик витоку нафти зберігається, та звинуватили підтримуваних Іраном хуситів у "безвідповідальних актах тероризму".

У Держдепі нещодавно попереджали, що у разі розливу нафти із танкера він може бути у чотири рази більшим за катастрофу Exxon Valdez у 1989 році, коли витік нафти біля берегів Аляски забруднив близько 2100 км узбережжя.

Цього тижня хусити знову атакували танкери – постраждали два судна, у тому числі саудівський MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.



