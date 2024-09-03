В Красном море пытаются предотвратить мегаутечку нефти с греческого танкера, подбитого хуситами

В Красном море частные компании под прикрытием военных миссий ЕС и США пытаются предотвратить разлив нефти с греческого танкера, поврежденного в результате обстрела боевиками-хуситами.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

На танкере в собственности греческой компании, дрейфующем у берегов Омана – около миллиона баррелей нефти, которые могут попасть в воду и вызвать масштабную экологическую катастрофу.

Команду после обстрела 21 августа спасло судно военной миссии ЕС, на заброшенном танкере до сих пор продолжается пожар.

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Стабилизировать ситуацию и предотвратить утечку нефти пытаются ряд частных компаний, работников защищают суда военной миссии ЕС.

В Центральном командовании США вечером во вторник сообщили, что операция еще продолжается, и риск утечки нефти сохраняется, и обвинили поддерживаемых Ираном хуситов в "безответственных актах терроризма".

В Госдепе недавно предупреждали, что в случае разлива нефти из танкера он может быть в четыре раза больше катастрофы Exxon Valdez в 1989 году, когда утечка нефти у берегов Аляски загрязнила около 2100 км побережья.

На этой неделе хуситы снова атаковали танкеры – пострадали два судна, в том числе саудовский MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти.

