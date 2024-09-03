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У Грузії внаслідок нещасного випадку на залізниці загинули двоє людей

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 16:15 — Марія Ємець

У Грузії внаслідок нещасного випадку на залізниці загинули двоє співробітників і скасовано вечірній потяг з Тбілісі до Батумі.

Як повідомляє "Новости-Грузия", про це оголосила адміністрація залізниці.

Аварія сталася вранці 3 вересня. Потяг, що прямував з Батумі, опинився на одній колії з технічною платформою на околицях Тбілісі. Двоє працівників залізниці, що перебували на ній, загинули. Серед пасажирів ніхто не постраждав.

 

Згодом в адміністрації залізниці повідомили, що через нещасний випадок рейс Тбілісі-Батумі, що мав відправлятися о 17:00, скасували, пасажирам повернуть кошти за квитки.

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Обставини смертельного інциденту продовжують з’ясовувати.

Нагадаємо, у червні 2024 року сім людей загинули на залізничному переїзді у Словаччині. У владі попередньо назвали причиною людську помилку. 

На початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причіпними вагонами до Чопа, із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.  

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