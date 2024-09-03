В Грузии в результате несчастного случая на железной дороге погибли два человека

В Грузии в результате несчастного случая на железной дороге погибли двое сотрудников и отменен вечерний поезд из Тбилиси в Батуми.

Как сообщает "Новости-Грузия", об этом объявила администрация железной дороги.

Авария произошла утром 3 сентября. Поезд, следовавший из Батуми, оказался на одной колее с технической платформой в окрестностях Тбилиси. Двое работников железной дороги, находившихся на ней, погибли. Среди пассажиров никто не пострадал.

Впоследствии в администрации железной дороги сообщили, что из-за несчастного случая рейс Тбилиси-Батуми, который должен был отправляться в 17:00, отменили, пассажирам вернут деньги за билеты.

Реклама:

Обстоятельства смертельного инцидента продолжают выяснять.

Напомним, в июне 2024 года семь человек погибли на железнодорожном переезде в Словакии. Во власти предварительно назвали причиной человеческую ошибку.

В начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.