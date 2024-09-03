Литва остаточно схвалила висунення друга України Кубілюса в єврокомісари

Сейм Литви у вівторок, 3 вересня, затвердив висунення кандидатури колишнього прем’єр-міністра та євродепутата Андрюса Кубілюса на посаду єврокомісара.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За кандидатуру Кубілюса проголосували 70 депутатів литовського Сейму, 24 були проти, ще 15 – утрималися.

У промові перед депутатами кандидат серед іншого говорив про необхідність підтримки України як одного з найважливіших інтересів Литви.

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"Там (в Україні. – Ред.) на кону стоїть безпека всієї Європи, а також наша власна безпека… Турбота про безпеку України, про безпеку Європи в цілому, і про безпеку Литви також, є спільною турботою для всіх нас", – додав Кубілюс.

Голосування за висунення кандидата в єврокомісари дещо затрималось, оскільки частина опозиції в Сеймі скептично оцінила представлену урядом кандидатуру.

Нагадаємо, в Литві кандидата в єврокомісари пропонує уряд, а потім його затверджують президент і Сейм. Литовський президент Гітанас Науседа схвалив кандидатуру Кубілюса минулого тижня.

У Литві раніше говорили, що хотіли б для Кубілюса посаду єврокомісара з питань оборони.

Сам Кубілюс заявив, що Єврокомісія в наступні п'ять років має зробити розширення – включно з прийняттям України – своїм пріоритетом.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів у єврокомісари.