Литва окончательно одобрила выдвижение друга Украины Кубилюса в еврокомиссары

Сейм Литвы во вторник, 3 сентября, утвердил выдвижение кандидатуры бывшего премьер-министра и евродепутата Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За кандидатуру Кубилюса проголосовали 70 депутатов литовского Сейма, 24 были против, еще 15 – воздержались.

В речи перед депутатами кандидат среди прочего говорил о необходимости поддержки Украины как одного из важнейших интересов Литвы.

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"Там (в Украине. – Ред.) на кону стоит безопасность всей Европы, а также наша собственная безопасность... Забота о безопасности Украины, о безопасности Европы в целом, и о безопасности Литвы также, является общей заботой для всех нас", – добавил Кубилюс.

Голосование за выдвижение кандидата в еврокомиссары несколько задержалось, поскольку часть оппозиции в Сейме скептически оценила представленную правительством кандидатуру.

Напомним, в Литве кандидата в еврокомиссары предлагает правительство, а затем его утверждают президент и Сейм. Литовский президент Гитанас Науседа одобрил кандидатуру Кубилюса на прошлой неделе.

В Литве ранее говорили, что хотели бы для Кубилюса должность еврокомиссара по вопросам обороны.

Сам Кубилюс заявил, что Еврокомиссия в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже приняла первые решения по портфелям для недавно выдвинутых странами-членами ЕС кандидатов в еврокомиссары.