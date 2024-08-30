У Литві хотіли б, щоб їхній єврокомісар отримав портфель оборонної промисловості

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що литовський кандидат на посаду єврокомісара Андрюс Кубілюс був би відповідною людиною, щоб отримати портфель оборонної промисловості.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас зазначив, що Кубілюс "просуває важливий порядок денний для Литви та Європи".

"Знаючи Андрюса Кубілюса, знаючи, як він уміє займати територію, коли це необхідно, як він далекоглядно…просуває важливий порядок денний для Литви та Європи, я думаю, що було б дуже добре на цьому початковому етапі висунути таку особистість", – зазначив литовський міністр.

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За його словами, "з Андрюсом Кубілюсом багато чого можна зробити".

Минулого тижня у Литві погодили на посаду єврокомісара "друга України" Андрюса Кубілюса, проте офіційного затвердження його кандидатури ще не відбулося.

Лише Бельгія та Італія поки не подали свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на 30 серпня.

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