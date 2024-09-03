Заступник генсека НАТО очікувано йде у відставку через зміну керівництва Альянсу

Заступник генерального секретаря НАТО, представник Румунії Мірча Джоане подав у відставку перед майбутньою зміною керівництва Північноатлантичного альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі НАТО.

У вівторок 3 вересня Джоане повідомив генсека Єнса Столтенберга про те, що 10 вересня складе повноваження заступника. Мірча Джоане був першим представником Румунії на цій посаді.

Пресслужба НАТО

Столтенберг прийняв його відставку та подякував за роботу.

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"Мірча служив НАТО майже п’ять років. Його зосередження на технологіях та новітніх безпекових викликах відіграло ключову роль у впровадженні інновацій всередині Альянсу. Він справжній "трансатлантист" і його робота з партнерами була дуже корисною для НАТО. Бажаю йому всього найкращого", – зазначив Єнс Столтенберг.

До призначення нового заступника генсека НАТО обов’язки Джоане перейме заступник генсека з політичних питань і безпекової політики Боріс Руге.

Як відомо, з 1 жовтня колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на посаді генерального секретаря НАТО.

Неофіційно повідомляли, що заступником чи заступницею Рютте хочуть призначити представника Східної Європи.