ЗМІ: Заступником нового генсека НАТО може стати представниця Балкан

Серед членів НАТО є консенсус, що заступником нового генерального секретаря Марка Рютте має стати представник Східної Європи.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico від дипломатів і посадовців НАТО.

Високопоставлений дипломат НАТО із Західної Європи сказав, що серед членів Альянсу існує загальний консенсус щодо того, що заступником Рютте має бути призначено східноєвропейця.

Розмови в штаб-квартирі НАТО зосереджуються на двох колишніх посадовицях з Північної Македонії та Болгарії, двох балканських країн, які колись перебували під радянським контролем до кінця холодної війни.

Реклама:

"Ця посада цілком може дістатися жінці зі Східної Європи. Не в останню чергу через тиск громадськості, яка вимагала призначити її генеральним секретарем замість Рютте", – сказала колишня речниця НАТО Оана Лунгеску.

Зокрема, називають ім’я колишньої міністерки оборони Північної Македонії Радміли Шекеринської. Країна приєдналася до НАТО чотири роки тому, і Шекеринська відіграла ключову роль у її вступі.

Прозахідно налаштована Шекеринська наразі є віцепрезидентом загальноєвропейської Партії європейських соціалістів. В інтерв'ю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відкинула твердження Росії про те, що розширення НАТО на схід було "зловісним планом Заходу".

Іншою претенденткою є колишня віцепрем'єрка Болгарії і колишня єврокомісарка Марія Габріель.

"Ходять чутки навколо колишнього єврокомісара і віцепрем'єр-міністра Болгарії Марії Габріель", – сказала Лунгеску.

Хоча ці дві балканські кандидатки вважаються головними фаворитами, Рютте пропонують й інші кандидатури. Колишній прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, який колись хотів отримати посаду Рютте, претендує на посаду його заступника, за словами високопоставленого латвійського чиновника, який побажав залишитися анонімним.

За словами двох дипломатів НАТО, Польща і Туреччина – обидві країни з серйозними військовими структурами – розглядають можливість запропонувати своїх кандидатів. Проте Польщі заважає боротьба між президентом Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском.

За словами Лунгеску, роль заступника генерального секретаря зросла за останнє десятиліття або близько того. Основна роль цієї посади полягає в тому, щоб заміщати боса і головувати на засіданнях Північноатлантичної ради, що проводяться двічі на тиждень, за участю 32 послів, або на будь-яких надзвичайних засіданнях, в тому числі на засіданні Ради Україна – НАТО.

Очікується, що нинішній заступник генсека Мірча Джоане, який обіймає цю посаду з 2019 року, піде у відставку, щоб взяти участь у президентських виборах в Румунії в листопаді.

Однак Джоане також заявляв, що наразі вважає для себе пріоритетною роботу в Альянсі, а рішення піти в національну політику ухвалить після консультацій із новим генсеком Марком Рютте.

Нагадаємо, раніше в НАТО визначилися з новим генеральним секретарем: колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на цій посаді.

Читайте також: "Українські" обіцянки нового генсека НАТО. Як Рютте подолав угорське вето і чого чекати далі.