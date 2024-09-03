Замгенсека НАТО ожидаемо уходит в отставку из-за смены руководства Альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО, представитель Румынии Мирча Джоанэ подал в отставку перед предстоящей сменой руководства Североатлантического альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Во вторник 3 сентября Джоане сообщил генсеку Йенсу Столтенбергу о том, что 10 сентября сложит полномочия заместителя.

Мирча Джоанэ был первым представителем Румынии на посту генсека НАТО.

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Столтенберг принял его отставку и поблагодарил за работу.

"Мирча служил НАТО почти пять лет. Его сосредоточение на технологиях и новейших вызовах безопасности сыграло ключевую роль во внедрении инноваций внутри Альянса. Он настоящий "трансатлантист" и его работа с партнерами была очень полезной для НАТО. Желаю ему всего наилучшего", – отметил Йенс Столтенберг.

До назначения нового заместителя генсека НАТО обязанности Джоане перейдут к заместителю генсека по политическим вопросам и политике безопасности Борису Руге.

Как известно, с 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга, уходящего в отставку после десятилетнего пребывания на посту генерального секретаря НАТО.

Неофициально сообщалось, что заместителем или заместителем Рютте хотят назначить представителя Восточной Европы.