У Туреччині підтвердили, що подались у БРІКС

Речник Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік підтвердив, що країна розпочала процес вступу до неформального об’єднання держав БРІКС.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує Yeni Şafak.

Челік нагадав слова турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив прагнення Туреччини стати членом БРІКС.

"Ця наша вимога зрозуміла, процес триває. Конкретних новин у цьому відношенні немає. Якщо вони будуть, ми про них розповімо", – додав він.

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Як повідомляв Bloomberg, Туреччина ще кілька місяців тому подала заявку на членство в БРІКС на тлі "розчарування" перспективами зближення з ЄС, а також суперечками з країнами НАТО через те, що Анкара продовжує співпрацювати з Росією.

Нещодавно до БРІКС приєдналися додаткові чотири члени – Іран, ОАЕ, Ефіопія та Єгипет, очікується приєднання також Саудівської Аравії, а також – близького партнера Туреччини Азербайджану, який уже подав заявку, Малайзії і Таїланду.

Наступне розширення БРІКС можуть обговорити на її саміті 22-24 жовтня, що має проходити у російській Казані.

БРІКС вважають геополітичним опонентом групи G7 і "західним" фінансовим установам, як Світовий банк та МВФ. Нові члени можуть претендувати на фінансування через банк розвитку та користуватися перевагами членства для розвитку торгівлі.

На початку літа очільник МЗС Туреччини казав про зближення з БРІКС через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.