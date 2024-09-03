В Турции подтвердили, что подались в БРИКС

Представитель Партии справедливости и развития Турции Омер Челик подтвердил, что страна начала процесс вступления в неформальное объединение государств БРИКС.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует Yeni Şafak.

Челик напомнил слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил стремление Турции стать членом БРИКС.

"Это наше требование понятно, процесс продолжается. Конкретных новостей в этом отношении нет. Если они будут, мы о них расскажем", – добавил он.

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Как сообщал Bloomberg, Турция еще несколько месяцев назад подала заявку на членство в БРИКС на фоне "разочарования" перспективами сближения с ЕС, а также спорами со странами НАТО из-за того, что Анкара продолжает сотрудничать с Россией.

Недавно к БРИКС присоединились дополнительные четыре члена – Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет, ожидается присоединение также Саудовской Аравии, а также – близкого партнера Турции Азербайджана, который уже подал заявку, Малайзии и Таиланда.

Следующее расширение БРИКС могут обсудить на ее саммите 22-24 октября, который должен проходить в российской Казани.

БРИКС считают геополитическим оппонентом группы G7 и "западным" финансовым учреждениям, как Всемирный банк и МВФ. Новые члены могут претендовать на финансирование через банк развития и пользоваться преимуществами членства для развития торговли.

В начале лета глава МИД Турции говорил о сближении с БРИКС из-за разочарования отсутствием прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.