Туреччина заявила, що зблизилась із БРІКС через розчарування переговорами з ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара зблизилась із групою країн БРІКС, до якої, зокрема, входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка, через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Haberturk, повідомляє Bloomberg.

За його словами, в Анкари є відносини з країнами БРІКС, які "також проходять через еволюцію", і вона веде з ними переговори.

"Якби ЄС мав бажання зробити крок вперед, наша точка зору на певні питання могла б бути іншою", – зазначив Фідан.

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Туреччина не змогла досягти прогресу в переговорах з Євросоюзом з моменту початку переговорів про вступ у 2005 році. ЄС звинуватив у цьому недоліки демократії в Туреччині.

"У межах НАТО існує військовий союз, але економічний альянс не матеріалізувався. Тому ми продовжуємо пошуки", – сказав Фідан щодо ЄС.

Слова глави МЗС, можливо, були спрямовані на те, щоб підштовхнути Євросоюз до прискорення переговорів з Туреччиною.

"Відмінною та прекрасною рисою БРІКС у порівнянні з ЄС є те, що він охоплює всі цивілізації й раси. Якщо БРІКС стане трохи більш інституційною (організацією), це принесе серйозні вигоди", – резюмував він.

Напередодні в Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Владіміром Путіним в Казахстані "в найближчі кілька днів".

Раніше США заявили, що Туреччина залишається міцно прив'язаною до Заходу, а її партнерство з Вашингтоном ніколи не було сильнішим, навіть попри те, що в них є розбіжності, зокрема щодо війни в Газі.