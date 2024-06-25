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Туреччина заявила, що зблизилась із БРІКС через розчарування переговорами з ЄС

Новини — Вівторок, 25 червня 2024, 13:16 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара зблизилась із групою країн БРІКС, до якої, зокрема, входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка, через розчарування відсутністю прогресу в перемовинах про вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Haberturk, повідомляє Bloomberg.

За його словами, в Анкари є відносини з країнами БРІКС, які "також проходять через еволюцію", і вона веде з ними переговори.

"Якби ЄС мав бажання зробити крок вперед, наша точка зору на певні питання могла б бути іншою", – зазначив Фідан.

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Туреччина не змогла досягти прогресу в переговорах з Євросоюзом з моменту початку переговорів про вступ у 2005 році. ЄС звинуватив у цьому недоліки демократії в Туреччині.

"У межах НАТО існує військовий союз, але економічний альянс не матеріалізувався. Тому ми продовжуємо пошуки", – сказав Фідан щодо ЄС.

Слова глави МЗС, можливо, були спрямовані на те, щоб підштовхнути Євросоюз до прискорення переговорів з Туреччиною.

"Відмінною та прекрасною рисою БРІКС у порівнянні з ЄС є те, що він охоплює всі цивілізації й раси. Якщо БРІКС стане трохи більш інституційною (організацією), це принесе серйозні вигоди", – резюмував він.

Напередодні в Туреччині допустили, що президент Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з главою Кремля Владіміром Путіним в Казахстані "в найближчі кілька днів".

Раніше США заявили, що Туреччина залишається міцно прив'язаною до Заходу, а її партнерство з Вашингтоном ніколи не було сильнішим, навіть попри те, що в них є розбіжності, зокрема щодо війни в Газі.

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Туреччина Вступ до ЄС
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