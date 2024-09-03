Зеленський поговорив із прем’єром Канади про удари по Росії та "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що розповів Трюдо рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави, й канадський прем’єр висловив співчуття родинам загиблих і всьому українському народові.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці, військові потреби України та роботу в межах "коаліції дронів" та двосторонньої безпекової угоди.

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"Закликав прем’єр-міністра Канади посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу та відповідних засобів для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора", – додав Зеленський.

Також лідери України та Канади обговорили підготовку тематичної конференції стосовно звільнення полонених і депортованих у межах "формули миру".

Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після цього закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.

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