Зеленский поговорил с премьером Канады об ударах по России и "формуле мира"

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что рассказал Трюдо спасательную операцию после российского обстрела Полтавы, и канадский премьер выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

Лидеры также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, военные потребности Украины и работу в рамках "коалиции дронов" и двустороннего соглашения по безопасности.

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"Призвал премьер-министра Канады усилить адвокацию среди партнеров о предоставлении Украине разрешения и соответствующих средств для ударов по военным объектам на территории страны-агрессора", – добавил Зеленский.

Также лидеры Украины и Канады обсудили подготовку тематической конференции по освобождению пленных и депортированных в рамках "формулы мира".

Как известно, днем 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате утреннего баллистического удара РФ по Полтаве 41 человек погиб и более 180 пострадали.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после этого призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.

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