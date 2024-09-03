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Президент Латвії після удару РФ по Полтаві закликав зняти "далекобійні" обмеження для України

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 16:55 — Марія Ємець

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару балістикою по Полтаві закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Латвійський президент зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

"Росія вбила 41 людину і поранила ще 180 внаслідок удару по Полтаві. Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", – наголосив він. 

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Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали

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Міністр оборони Британії висловив співчуття на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим у Лондоні. 

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