Президент Латвії після удару РФ по Полтаві закликав зняти "далекобійні" обмеження для України

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після російського удару балістикою по Полтаві закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Латвійський президент зазначив, що дозвіл на далекобійні удари не означатиме ескалацію, а натомість допоможе зберегти життя цивільного населення.

"Росія вбила 41 людину і поранила ще 180 внаслідок удару по Полтаві. Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", – наголосив він.

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Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 3, 2024

Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали.

В МЗС Польщі після звісток з Полтави закликали притягти Росію до відповідальності.

Міністр оборони Британії висловив співчуття на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим у Лондоні.

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