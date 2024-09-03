У Грузії помер військовий, який постраждав під час навчань у серпні
Грузинський військовий Зураб Писенко, який зазнав поранень під час військових навчань на початку серпня, помер у лікарні.
Про це з посиланням на заяву грузинського Міноборони пише портал "Новости-Грузия", повідомляє "Європейська правда".
Відомство підтвердило, що Писенко постраждав "під час виконання службових обов'язків", отримавши опіки.
"Після надання медичної допомоги в Грузії його перевели до спеціалізованої клініки в Туреччині. Незважаючи на надання якісної медичної допомоги, врятувати його не вдалося", – йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони Грузії також висловило співчуття родині та близьким загиблого.
45-річного Писенка госпіталізували на початку серпня. ЗМІ тоді писали, що військовий постраждав під час загоряння танка на базі Сенакі.
Перед тим поблизу військової бази в селі Дісвелі Болніського муніципалітету Грузії упав військовий штурмовик Су-25, його пілот загинув.