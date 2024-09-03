В Грузии умер военный, который пострадал во время учений в августе

Грузинский военный Зураб Писенко, который получил ранения во время военных учений в начале августа, умер в больнице.

Об этом со ссылкой на заявление грузинского Минобороны пишет портал "Новости-Грузия", сообщает "Европейская правда".

Ведомство подтвердило, что Писенко пострадал "при исполнении служебных обязанностей", получив ожоги.

"После оказания медицинской помощи в Грузии его перевели в специализированную клинику в Турции. Несмотря на оказание качественной медицинской помощи, спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

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Министерство обороны Грузии также выразило соболезнования семье и близким погибшего.

45-летнего Писенко госпитализировали в начале августа. СМИ тогда писали, что военный пострадал во время возгорания танка на базе Сенаки.

Перед тем вблизи военной базы в селе Дисвели Болнисского муниципалитета Грузии упал военный штурмовик Су-25, его пилот погиб.