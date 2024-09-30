У литовській Клайпеді кинули "коктейлем Молотова" у головний офіс поліції

У литовському портовому місті Клайпеда в ніч на понеділок невідомий спробував влаштувати пожежу у будівлі головного управління поліції – у неї кинули "коктейлем Молотова".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що зловмисник з’явився біля управління близько першої ночі та кинув пляшкою з запалювальною сумішшю у зону будівлі, де перебувала чергова зміна, але не влучив у вікно. Камери зафіксували, що це була одна людина.

R. Rumšienė / LRT

Чергові, почувши звук, вийшли надвір та побачили пляшку і місце, де вона влучила у стіну. Нападник на той час вже втік. Вони викликали слідчих, але впіймати зловмисника по гарячому сліду не вдалося.

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R. Rumšienė / LRT

За фактом інциденту ведуть розслідування щодо завдання шкоди майну у небезпечний спосіб. За такі звинувачення загрожують покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, посольство РФ у Вільнюсі подало до суду позови через "коктейлі Молотова", якими кинули у паркан дипмісії навесні.

У Норвегії нещодавно засудили 57-річного білоруса до шести місяців ув’язнення після того, як він кинув дві пляшки з запалювальною сумішшю в будівлю Королівського палацу.