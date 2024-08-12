Посольство РФ у Вільнюсі подало до суду через пошкоджений коктейлями Молотова паркан

Посольство Росії подало цивільний позов у зв'язку з тим, що у квітні будівлю дипмісії двічі закидали пляшками із запальною сумішшю і під час цих інцидентів було пошкоджено огорожу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Цивільний позов було подано в рамках досудового розслідування, розпочатого у квітні, коли посольство двічі закидали пляшками із запалювальною сумішшю. Сума позову поки що не повідомляється.

49-річному чоловікові, громадянину Литви, висунули звинувачення в пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом. Він уже мав судимість.

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Після цих інцидентів було посилено охорону російського посольства.

Даріус Шнейдеріс, прокурор Вільнюського району, який контролює досудове розслідування, повідомив, що підозрюваний все ще перебуває під арештом. У квітні суд дозволив затримати його на три місяці, а в липні термін утримання під вартою був продовжений ще на три місяці.

"Було подано апеляцію до окружного суду міста Вільнюса, і суд вирішив, що є підстави для продовження запобіжного заходу – арешту. Арешт продовжено на тій підставі, що, перебуваючи на волі, підозрюваний може втекти, сховатися від органів досудового розслідування або суду, а також отримані дані досудового розслідування про те, що, перебуваючи на волі, він може вчинити нові, аналогічні злочинні дії", – сказав прокурор.

Чоловік підозрюється у вчиненні двох тяжких кримінальних правопорушень, і він не оскаржував свій арешт та його продовження.

"Остаточна підозра йому ще не пред'явлена, буде вирішено, яким рішенням закінчити це досудове розслідування", – зазначив прокурор.

Чоловіку загрожує штраф, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

У квітні в столиці Литви Вільнюсі двічі кинули "коктейлем Молотова" у будівлю посольства Росії, ніхто не постраждав.

Перший раз невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку із запальною сумішшю близько 2:15 у ніч на 7 квітня. В ніч на 8 квітня інцидент повторився.

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.