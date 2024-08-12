Посольство РФ у Вільнюсі подало до суду через пошкоджений коктейлями Молотова паркан
Посольство Росії подало цивільний позов у зв'язку з тим, що у квітні будівлю дипмісії двічі закидали пляшками із запальною сумішшю і під час цих інцидентів було пошкоджено огорожу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Цивільний позов було подано в рамках досудового розслідування, розпочатого у квітні, коли посольство двічі закидали пляшками із запалювальною сумішшю. Сума позову поки що не повідомляється.
49-річному чоловікові, громадянину Литви, висунули звинувачення в пошкодженні чужого майна загальнонебезпечним способом. Він уже мав судимість.
Після цих інцидентів було посилено охорону російського посольства.
Даріус Шнейдеріс, прокурор Вільнюського району, який контролює досудове розслідування, повідомив, що підозрюваний все ще перебуває під арештом. У квітні суд дозволив затримати його на три місяці, а в липні термін утримання під вартою був продовжений ще на три місяці.
"Було подано апеляцію до окружного суду міста Вільнюса, і суд вирішив, що є підстави для продовження запобіжного заходу – арешту. Арешт продовжено на тій підставі, що, перебуваючи на волі, підозрюваний може втекти, сховатися від органів досудового розслідування або суду, а також отримані дані досудового розслідування про те, що, перебуваючи на волі, він може вчинити нові, аналогічні злочинні дії", – сказав прокурор.
Чоловік підозрюється у вчиненні двох тяжких кримінальних правопорушень, і він не оскаржував свій арешт та його продовження.
"Остаточна підозра йому ще не пред'явлена, буде вирішено, яким рішенням закінчити це досудове розслідування", – зазначив прокурор.
Чоловіку загрожує штраф, або обмеження волі, або позбавлення волі на строк до п'яти років.
У квітні в столиці Литви Вільнюсі двічі кинули "коктейлем Молотова" у будівлю посольства Росії, ніхто не постраждав.
Перший раз невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку із запальною сумішшю близько 2:15 у ніч на 7 квітня. В ніч на 8 квітня інцидент повторився.
Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.