В литовской Клайпеде бросили "коктейлем Молотова" в главный офис полиции

В литовском портовом городе Клайпеда в ночь на понедельник неизвестный попытался устроить пожар в здании главного управления полиции – в него бросили "коктейлем Молотова".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что злоумышленник появился возле управления около часа ночи и бросил бутылку с зажигательной смесью в зону здания, где находилась дежурная смена, но не попал в окно. Камеры зафиксировали, что это был один человек.

R. Rumšienė / LRT

Дежурные, услышав звук, вышли на улицу и увидели бутылку и место, где она попала в стену. Нападавший к тому времени уже убежал. Они вызвали следователей, но поймать злоумышленника по горячим следам не удалось.

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R. Rumšienė / LRT

По факту инцидента ведут расследование о нанесении ущерба имуществу опасным способом. За такие обвинения грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, посольство РФ в Вильнюсе подало в суд иски из-за "коктейлей Молотова", которыми бросили в забор дипмиссии весной.

В Норвегии недавно приговорили 57-летнего белоруса к шести месяцам заключения после того, как он бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание Королевского дворца.