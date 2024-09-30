Литва запускає механізм пожертв на потреби оборони

З 1 жовтня у Литві набуває чинності закон, який дозволить громадянам, підприємствам та організаціям Литви робити пожертви на потреби оборони країни, здійснюючи онлайн-перекази або купуючи "оборонні облігації".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, повідомив у понеділок міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Міністерка фінансів Гінтаре Скайсте повідомила, що облігації можна буде придбати з 10 жовтня.

"Починаючи від завтра, буде активована веб-сторінка, де… можна буде зробити банківський переказ, створити періодичний платіж і купити облігації. Люди зможуть вибрати суму, яку вони хочуть пожертвувати, і зробити пожертву через добре знайомий банківський механізм", – сказав Кащюнас на пресконференції у понеділок.

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"Люди, компанії, різні організації зможуть робити внески на підтримку оборони Литви", – додав він.

За словами Кащюнаса, люди зможуть робити одноразові або періодичні пожертви, а гроші надходитимуть на спеціальний рахунок Міністерства оборони. Міністерство буде регулярно інформувати громадськість про цей процес.

Влітку повідомляли, що уряд Литви розробляє додаток для донатів на національну оборону.

Нагадаємо, нещодавно Литва спільно з іншими країнами Балтії та Польщею звернулась до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.