Уряд Литви розробляє додаток для донатів на національну оборону

Міністерство оборони і Міністерство фінансів Литви працюють над спеціальним додатком, який дозволить людям робити пожертви на оборону країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас зазначив, що додаток розроблять за рахунок "внутрішніх ресурсів".

"Ми, ймовірно, зможемо запустити додаток до кінця літа. Можливість пожертвування є юридично доступною, все врегульовано, і ми вже працюємо над тим, як зробити його доступним для громадськості якнайшвидше", – сказав Кащюнас в інтерв'ю LRT TV.

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"Люди зможуть встановлювати як періодичні платежі, так і одноразові, і люди зможуть робити це легше, як це відбувається з різними неурядовими організаціями, які працюють з Україною", – сказала міністерка фінансів Гінтаре Скайсте в інтерв'ю телеканалу.

На початку червня уряд Литви відхилив пропозицію віцеспікера Сейму від ліберальної Партії свободи Вітаутаса Міталаса та майже 30 інших законодавців дозволити громадянам і підприємствам добровільно підтримувати національну оборону шляхом щомісячних або одноразових пожертвувань.

Міністерство фінансів тоді заявило, що уряд запропонує власні заходи, які дозволять компаніям і приватним особам робити добровільні та регулярні пожертви на національну оборону.

Скайсте також зазначила, що військові вже мають статус бенефіціара і можуть приймати пожертви, додавши, що міністерства фінансів і оборони розглядають можливість створення спеціальної вебсторінки для надання інформації про доходи запланованого Оборонного фонду і можливості для громадян робити пожертви на потреби системи національної оборони.

Нагадаємо, нещодавно у Литві організація Blue/Yellow разом з експрезиденткою Далею Грибаускайте розпочали кампанію "Привіт з Литви", під час якої збиратимуть кошти на дрони для України.

Раніше Blue/Yellow співроганізували збір коштів "Radarom!", який зібрав 8,288 мільйона євро на закупівлю обладнання литовського виробництва для українських військових.