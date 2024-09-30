Литва запускает механизм пожертвований на нужды обороны

С 1 октября в Литве вступает в силу закон, который позволит гражданам, предприятиям и организациям Литвы делать пожертвования на нужды обороны страны, осуществляя онлайн-переводы или покупая "оборонные облигации".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщил в понедельник министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сообщила, что облигации можно будет приобрести с 10 октября.

"Начиная с завтрашнего дня, будет активирована веб-страница, где... можно будет сделать банковский перевод, создать периодический платеж и купить облигации. Люди смогут выбрать сумму, которую они хотят пожертвовать, и сделать пожертвование через хорошо знакомый банковский механизм", – сказал Кащюнас на пресс-конференции в понедельник.

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"Люди, компании, различные организации смогут делать взносы в поддержку обороны Литвы", – добавил он.

По словам Кащюнаса, люди смогут делать одноразовые или периодические пожертвования, а деньги будут поступать на специальный счет Министерства обороны. Министерство будет регулярно информировать общественность об этом процессе.

Летом сообщалось, что правительство Литвы разрабатывает приложение для донатов на национальную оборону.

Напомним, недавно Литва совместно с другими странами Балтии и Польшей обратилась в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.