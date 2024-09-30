Литва передала в Гаагу материалы о преступлениях режима Лукашенко

Правительство Литвы официально передало офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге материалы, связанные с совершением представителями режима Александра Лукашенко трансграничных преступлений против человечности в отношении белорусов.

Об этом сообщил Объединенный переходный кабинет Беларуси, созданный Светланой Тихановской, пишет "Европейская правда".

Литовская сторона пришла к выводу, что есть достаточно оснований считать, что Лукашенко и его сообщники совершают преступления против человечности.

Поскольку соответствующие преступления были совершены как на территории Беларуси, так и на территории стран-участниц Римского статута, Международный уголовный суд потенциально имеет на это юрисдикцию.

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"Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом по Римскому статуту и обратилась в Международный уголовный суд для расследования преступлений против человечности, совершенных режимом в Беларуси. Мы благодарны правительству Литвы за принципиальное решение и действия", – заявила председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская.

"Создан исторический прецедент – впервые в истории Международного уголовного суда государство-участник Римского статута передало на рассмотрение Офиса прокурора ситуацию в государстве, которое не является участником этого статута.

Кроме того, впервые в центре внимания МУС будет контекст масштабных международных преступлений в Беларуси", – подчеркнул заместитель главы кабинета Павел Латушко, который в понедельник прибыл в Гаагу.

Министерство юстиции Литвы сообщило, что просит суд начать расследование преступлений против человечности, совершенных режимом Лукашенко – принудительной депортации, преследования лиц и другого жестокого поведения, противоречащего основным нормам международного права.

Напомним, еще в прошлом году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за депортацию украинских детей.

А прокуратура Литвы начала расследовать незаконный вывоз украинских детей в Беларусь.