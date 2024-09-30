Болгарія ризикує втратити мільярди від ЄС через хаос у парламенті

Гучні скандали та агресивна поведінка радикальних проросійських та популістських партій завадили парламенту Болгарії зібрати більшість, необхідну для ухвалення ключових законів, від яких залежать мільярди євро виплат у рамках Плану відновлення та стійкості від ЄС.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Минулого четверга болгарський парламент намагався провести своє останнє заплановане засідання перед достроковими виборами, на якому він мав ухвалити довгоочікувані зміни до Дорожньої карти кліматичної нейтральності, запропоновані Європейською комісією.

Однак цього не сталося, оскільки депутати від проросійської радикальної партії "Відродження" та популістської партії "Є такий народ" силоміць зайняли трибуну, а деякі з них вирвали кабелі звукової системи в залі засідань.

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"Це була остання можливість врятувати понад два мільярди левів, передбачених Планом відновлення (1 мільярд євро)", – заявив після інциденту Делян Добрев, депутат від найбільшої болгарської партії ГЄРБ.

Болгарія – єдина країна ЄС, яка отримала лише один платіж за Планом відновлення – 1,7 млрд євро з 5,7 млрд євро, які належить виплатити країні.

Гроші були заблоковані через те, що парламент протягом двох років відмовлявся прийняти нову Дорожню карту кліматичної нейтральності та графік поступової відмови від вугільних електростанцій до 2038 року та впровадження потужностей відновлюваної енергетики у вугільних регіонах.

"Через неприйняття дорожньої карти кліматичної нейтральності було втрачено 266 мільйонів євро – 30% другого платежу за Планом відновлення", – заявила тимчасова виконувачка обов'язків міністра фінансів країни Людмила Петкова.

План REPowerEU має на меті скоротити чисті викиди парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року і досягти кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

Якщо Болгарія не хоче втратити гроші на "зелений" перехід, парламент може зібратися на позачергову сесію, щоб проголосувати за поправки і відправити їх до Європейської комісії для прийняття не пізніше 15-20 жовтня, зазначає портал.

Без плану кліматичної нейтральності Болгарія залишатиметься залежною від вуглецевих джерел енергії, що збільшить вартість викидів і обтяжить місцеві підприємства та домогосподарства дорожчою енергією.

Тим часом невиконання директив ЄС щодо скорочення викидів вуглецю та досягнення кліматичної нейтральності може призвести до фінансових санкцій.

ЄС запроваджує суворий контроль за реалізацією "зеленої" політики, і Болгарія може зіткнутися з серйозними правовими наслідками, включаючи судовий позов до Суду ЄС.

Нагадаємо, найбільша проросійська партія Болгарії "Відродження" закликала країну вийти з Європейського Союзу і стати членом БРІКС, де Росія має провідний вплив.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.