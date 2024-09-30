Болгария рискует потерять миллиарды от ЕС из-за хаоса в парламенте

Громкие скандалы и агрессивное поведение радикальных пророссийских и популистских партий помешали парламенту Болгарии собрать большинство, необходимое для принятия ключевых законов, от которых зависят миллиарды евро выплат в рамках Плана восстановления и устойчивости от ЕС.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

В прошлый четверг болгарский парламент пытался провести свое последнее запланированное заседание перед досрочными выборами, на котором он должен был принять долгожданные изменения в Дорожную карту климатической нейтральности, предложенные Европейской комиссией.

Однако этого не произошло, поскольку депутаты от пророссийской радикальной партии "Возрождение" и популистской партии "Есть такой народ" силой заняли трибуну, а некоторые из них вырвали кабели звуковой системы в зале заседаний.

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"Это была последняя возможность спасти более двух миллиардов левов, предусмотренных Планом восстановления (1 миллиард евро)", – заявил после инцидента Делян Добрев, депутат от крупнейшей болгарской партии ГЕРБ.

Болгария – единственная страна ЕС, которая получила только один платеж по Плану восстановления – 1,7 млрд евро из 5,7 млрд евро, которые предстоит выплатить стране.

Деньги были заблокированы из-за того, что парламент в течение двух лет отказывался принять новую Дорожную карту климатической нейтральности и график постепенного отказа от угольных электростанций до 2038 года и внедрения мощностей возобновляемой энергетики в угольных регионах.

"Из-за непринятия дорожной карты климатической нейтральности было потеряно 266 миллионов евро – 30% второго платежа по Плану восстановления", – заявила временно исполняющая обязанности министра финансов страны Людмила Петкова.

План REPowerEU имеет целью сократить чистые выбросы парниковых газов минимум на 55% к 2030 году и достичь климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

Если Болгария не хочет потерять деньги на "зеленый" переход, парламент может собраться на внеочередную сессию, чтобы проголосовать за поправки и отправить их в Европейскую комиссию для принятия не позднее 15-20 октября, отмечает портал.

Без плана климатической нейтральности Болгария будет оставаться зависимой от углеродных источников энергии, что увеличит стоимость выбросов и обременит местные предприятия и домохозяйства более дорогой энергией.

Между тем невыполнение директив ЕС по сокращению выбросов углерода и достижению климатической нейтральности может привести к финансовым санкциям.

ЕС вводит строгий контроль за реализацией "зеленой" политики, и Болгария может столкнуться с серьезными правовыми последствиями, включая судебный иск в Суд ЕС.

Напомним, крупнейшая пророссийская партия Болгарии "Возрождение" призвала страну выйти из Европейского Союза и стать членом БРИКС, где Россия имеет ведущее влияние.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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