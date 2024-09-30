Прем’єр Хорватії: Найбільшим каталізатором розширення ЄС став Путін

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вважає, що лідер Росії Владімір Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg TV, повідомляє "Європейська правда".

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство. Також цього року лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Боснією і Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Євросоюзу і протистояти зростаючому російському впливу на Балканах.

"За останні два з половиною роки ми стали свідками стратегічного зсуву в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення", – сказав Андрей Пленкович.

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"Я вважаю, що Владімір Путін був найбільшим промоутером розширення", – додав він.

Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають на різних етапах процесу вступу до ЄС.

"У наступні п'ять років, особливо в період дії мандату нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за тим, як кожна з них буде досягати прогресу і відповідати критеріям. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів", – сказав Пленкович.

Нагадаємо, посол ЄС у Києві Катаріна Матернова прогнозує, що Україна може вступити у Євросоюз до 2030 року.

А віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає, що європейські партнери готові до особливого ставлення у переговорах про вступ України до ЄС.