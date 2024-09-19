Стефанішина: в ЄС вже говорять з нами про прискорені процедури вступу України

Віцепрем’єрка та міністр юстиції Ольга Стефанішина вважає, що європейські партнери готові до особливого ставлення у переговорах про вступ України до ЄС.

Про це вона заявила на конференції Accession Exchange Forum у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами віцепрем’єрки, що є відповідальною за євроінтеграцію України та очолює переговорну команду України, на зустрічах з європейськими партнерами вже обговорюються механізми прискорення інтеграції.

"На кожній зустрічі я чую два запитання – чи ми сприймаємо весь обсяг права ЄС, і чи потребуємо ми процедур прискореної інтеграції", – заявила вона.

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Стефанішина наголосила, що питання про готовність імплементувати весь обсяг EU acquis, тобто законодавства ЄС – стандартне у переговорах з державами-кандидатами, оскільки сторона ЄС має переконатися у цьому, зрозуміти, де можуть знадобитися перехідні періоди тощо.

"Але щодо прискореної інтеграції – це вже щось нове. Ми свого часу ініціювали ці розмови, а тепер нас про це питає сторона ЄС", – пояснила вона. Стефанішина також підкреслила, що сприймає це як готовність ЄС до адаптації цих процедур, оскільки перші кроки для прискорення вже відбуваються.

Зокрема, ЄС готовий відійти від своїх правил щодо послідовного проходження усіх етапів на шляху до членства.

"На відміну від стандартного підходу, ми робимо все паралельно", – пояснила вона.

Як повідомляла ЄвроПравда, на цій конференції Стефанішина побилася об заклад із журналістом щодо дати вступу України в ЄС.

Посол ЄС в Україні прогнозує, що Україна може вступити у Євросоюз до 2030 року.