Премьер Хорватии: Самым большим катализатором расширения ЕС стал Путин

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что лидер России Владимир Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского Союза.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, сообщает "Европейская правда".

В июне ЕС согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве. Также в этом году лидеры ЕС согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Евросоюзу и противостоять растущему российскому влиянию на Балканах.

"За последние два с половиной года мы стали свидетелями стратегического сдвига в том, что европейские столицы стали более открытыми к расширению", – сказал Андрей Пленкович.

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"Я считаю, что Владимир Путин был самым большим промоутером расширения", – добавил он.

Еще пять стран на Западных Балканах находятся на разных этапах процесса вступления в ЕС.

"В следующие пять лет, особенно в период действия мандата новой Еврокомиссии, будет интересно наблюдать за тем, как каждая из них будет достигать прогресса и соответствовать критериям. Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей", – сказал Пленкович.

Напомним, посол ЕС в Киеве Катарина Матернова прогнозирует, что Украина может вступить в Евросоюз до 2030 года.

А вице-премьер и министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что европейские партнеры готовы к особому отношению в переговорах о вступлении Украины в ЕС.