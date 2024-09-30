США стурбовані, що Росія може передати ракети єменським хуситам

США стурбовані тим, що Росія може поставити ракети підтримуваним Іраном єменським бойовикам-хуситам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив спецпосланець США по Ємену Тім Лендеркинг, якого цитує Bloomberg.

За його словами, цей можливий крок може призвести до подальшого загострення на Близькому Сході, посиливши одне з угруповань, що воюють проти Ізраїлю.

"Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою", – сказав Лендеркінг, відповідаючи на запитання про повідомлення, що Росія веде переговори про постачання хутистам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт".

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За словами американськогодипломата, зухвалість хуситів, які продовжують нападати на судна в Червоному морі, підриває зусилля, спрямовані на досягнення постійної мирної угоди в Ємені.

"Це не узгоджується з тим, щоб бути партнером заради миру", – додав Лендеркінг.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що представники РФ і хусити провели щонайменше дві зустрічі в Тегерані цього року і планують подальші переговори.

За даними CNN, у липні Росія призупинила плани постачання ракет та іншого військового обладнання хуситам після того, як Саудівська Аравія переконала Кремль не робити цього.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівський MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти. Витік нафти з підбитого ще у серпні грецького танкера загрожує масштабним екологічним лихом.