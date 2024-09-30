США обеспокоены, что Россия может передать ракеты йеменским хуситам

США обеспокоены тем, что Россия может поставить ракеты поддерживаемым Ираном йеменским боевикам-хуситам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, этот возможный шаг может привести к дальнейшему обострению на Ближнем Востоке, усилив одну из группировок, воюющих против Израиля.

"Мы встревожены этим. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и россиянами было бы очень дестабилизирующим", – сказал Лендеркинг, отвечая на вопрос о сообщениях, что Россия ведет переговоры о поставках хутистам современных противокорабельных ракет „Яхонт".

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По словам американского дипломата, дерзость хуситов, которые продолжают нападать на суда в Красном море, подрывает усилия, направленные на достижение постоянного мирного соглашения в Йемене.

"Это не согласуется с тем, чтобы быть партнером ради мира", – добавил Лендеркинг.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что представители РФ и хуситы провели по меньшей мере две встречи в Тегеране в этом году и планируют дальнейшие переговоры.

По данным CNN, в июле Россия приостановила планы поставки ракет и другого военного оборудования хуситам после того, как Саудовская Аравия убедила Кремль не делать этого.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовский MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти. Утечка нефти из подбитого еще в августе греческого танкера грозит масштабным экологическим бедствием.