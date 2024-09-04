У Римі блискавка пошкодила стародавню арку Костянтина

Арка Костянтина, гігантська давньоримська арка поруч з Колізеєм, була пошкоджена після сильного шторму, що накрив Рим.

Про це повідомили у вівторок органи охорони пам'яток, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Археологічний парк Колізею підтвердив, що в пам'ятку влучила блискавка.

фото Reuters

Тріумфальна арка була побудована в 4 столітті нашої ери на честь перемоги Костянтина – першого римського імператора, який прийняв християнство – над своїм суперником Максенцієм.

Реклама:

Вона має висоту близько 25 метрів і розташована в тій самій пішохідній зоні, де стоїть Колізей – головна туристична принада.

"Блискавка вдарила в арку прямо тут, а потім вдарила в кут, і ми побачили, як це відлетіло", – розповів Reuters турист, вказуючи на велику кам'яну брилу, що впала на землю.

"Всі уламки були зібрані та убезпечені. Оцінка збитків вже розпочалася, і аналіз продовжиться завтра вранці", – повідомили в археологічному парку.

Арку було пошкоджено з південного боку, де два дні тому розпочалися заплановані роботи з консервації, які тепер також будуть спрямовані на усунення пошкоджень, додали в парку.

Аварія сталася під час сильної грози, яка повалила дерева і гілки та затопила кілька вулиць італійської столиці.

Агентство цивільного захисту повідомило, що менш ніж за годину на центр Риму випало 60 міліметрів опадів, що приблизно дорівнює нормі опадів, яка зазвичай випадає за місяць в осінній період.

За словами мера Риму Роберто Гуалтьєрі, це був так званий "даунбур", маючи на увазі сильний шторм з потужним низхідним вітром, який, як вважають, також спричинив затоплення яхти британського технологічного магната Майка Лінча біля берегів Сицилії минулого місяця.

У серпні удар блискавки спричинив розрив повітряної лінії електропередач, що призвело до перерви в електропостачанні трамвайної мережі.

А у Греції в липні гасили лісову пожежу, що почалася внаслідок двох влучань блискавки.