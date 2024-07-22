На півночі Греції п’ятий день борються з пожежею, що почалась через блискавку

На півночі Греції п’ятий день гасять пожежу, що почалася ще минулої середи внаслідок двох влучань блискавки.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежа на горі Фалакро, що північніше міста Драма, триває з середи. Десятки пожежників досі не можуть ліквідувати її, попри те, що горить здебільшого низькоросла рослинність.

Вогонь спалахнув після двох влучань блискавки, сильний вітер швидко роздмухав ці два осередки в одну велику пожежу.

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Гасіння ускладнює важкодоступність місцевості і триваючий сильний вітер. На ділянку пожежі постійно скидають воду з повітря, щоб стримати її поширення.

У пожежно-рятувальних службах побоюються неконтрольованого розширення зони пожежі, займання лісу та виникнення загрози для населених пунктів.

Нагадаємо, попереднього тижня через сорокаградусну спеку уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час, щоб запобігти тепловим ударам.

В Афінах обмежували допуск туристів до усіх археологічних об’єктів.