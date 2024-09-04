В Риме молния повредила древнюю арку Константина

Арка Константина, гигантская древнеримская арка рядом с Колизеем, была повреждена после сильного шторма, накрывшего Рим.

Об этом сообщили во вторник органы охраны памятников, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Археологический парк Колизея подтвердил, что в памятник попала молния.

Триумфальная арка была построена в 4 веке нашей эры в честь победы Константина – первого римского императора, который принял христианство – над своим соперником Максенцием.

Реклама:

Она имеет высоту около 25 метров и расположена в той самой пешеходной зоне, где стоит Колизей – главная туристическая достопримечательность.

"Молния ударила в арку прямо здесь, а затем ударила в угол, и мы увидели, как это отлетело", – рассказал Reuters турист, указывая на большую каменную глыбу, упавшую на землю.

"Все обломки были собраны и обезврежены. Оценка ущерба уже началась, и анализ продолжится завтра утром", – сообщили в археологическом парке.

Арка была повреждена с южной стороны, где два дня назад начались запланированные работы по консервации, которые теперь также будут направлены на устранение повреждений, добавили в парке.

Авария произошла во время сильной грозы, которая повалила деревья и ветки и затопила несколько улиц итальянской столицы.

Агентство гражданской защиты сообщило, что менее чем за час на центр Рима выпало 60 миллиметров осадков, что примерно равно норме осадков, которая обычно выпадает за месяц в осенний период.

По словам мэра Рима Роберто Гуалтьери, это был так называемый "даунбур", имея в виду сильный шторм с мощным нисходящим ветром, который, как полагают, также вызвал затопление яхты британского технологического магната Майка Линча у берегов Сицилии в прошлом месяце.

В августе удар молнии вызвал разрыв воздушной линии электропередач, что привело к перерыву в электроснабжении трамвайной сети.

А в Греции в июле тушили лесной пожар, начавшийся в результате двух попаданий молнии.