Невідомі побили вікна Центру білоруської культури у Вільнюсі

У Центрі білоруської культури у столиці Литви Вільнюсі невідомі особи побили вікна, про інцидент повідомили поліцію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Точний час події невідомий. Розбиті вікна помітили о 9:45 у середу, коли перші співробітники почали приходити на роботу. Пошкодженими виявились дві шибки з боку вулиці.

Скло від удару не розлетілося, всередині приміщення немає уламків і ніхто не постраждав.

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Помітивши шкоду, співробітники викликали поліцію для документування інциденту. Правоохоронці повідомили, що почнуть з дослідження відео з камер спостережень довкола будівлі.

У керівництві центру припускають, що за діями вандалів стоять спецслужби Росії або Білорусі, які сподіваються таким чином нагнітати напругу між білорусами в екзилі та литовцями.

Це не перший подібний вандалізм за останній час – в ніч на 28 липня невідомі розбили вікна у сувенірному магазині Kropka, що належить колишньому політв’язню з Білорусі, та залишили біля входу образливі написи литовською мовою з помилками.

У травні біля посольства Білорусі у Вільнюсі сплюндрували меморіал жертвам режиму Лукашенка.

Також 4 серпня стало відомо, що у Білорусі помилували ще 30 політв’язнів.