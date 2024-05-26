У Вільнюсі чоловік сплюндрував меморіал жертвам мінського режиму

У литовському Вільнюсі у неділю біля посольства Білорусі чоловік сплюндрував меморіал жертвам мінського режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Представниця Вільнюської обласної поліції Юлія Самороковська розповіла, що повідомлення про те, що біля посольства Білорусі чоловік розкидав ногами свічки, надійшло близько 11:00.

LRT

Підозрюваного затримали співробітники поліції.

Реклама:

"Зараз він перебуває в комісаріаті поліції, щодо нього, найімовірніше, буде порушено адміністративну справу за порушення громадського порядку", – сказала представниця поліції.

За її словами, правоохоронці з'ясовують, чи не перебував чоловік під впливом алкоголю або наркотиків.

Меморіал незабаром відновили представники білоруської спільноти в Литві.

Нагадаємо, у Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні. Меморіал невідомі обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.

А у Німеччині 41-річний українець, який підтримує російську агресію проти України, підняв дроном прапор Російської Федерації над німецьким Бундестагом, де встановлено заборону на польоти.