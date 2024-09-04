Неизвестные побили окна Центра белорусской культуры в Вильнюсе

В Центре белорусской культуры в столице Литвы Вильнюсе неизвестные лица побили окна, об инциденте сообщили в полицию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Точное время происшествия неизвестно. Разбитые окна заметили в 9:45 в среду, когда первые сотрудники начали приходить на работу. Поврежденными оказались два стекла со стороны улицы.

Стекло от удара не разлетелось, внутри помещения нет осколков и никто не пострадал.

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Заметив ущерб, сотрудники вызвали полицию для документирования инцидента. Правоохранители сообщили, что начнут с исследования видео с камер наблюдений вокруг здания.

В руководстве центра предполагают, что за действиями вандалов стоят спецслужбы России или Беларуси, которые надеются таким образом нагнетать напряжение между белорусами в изгнании и литовцами.

Это не первый подобный вандализм за последнее время – в ночь на 28 июля неизвестные разбили окна в сувенирном магазине Kropka, принадлежащем бывшему политзаключенному из Беларуси, и оставили у входа оскорбительные надписи на литовском языке с ошибками.

В мае возле посольства Беларуси в Вильнюсе осквернили мемориал жертвам режима Лукашенко.

Также 4 августа стало известно, что в Беларуси помиловали еще 30 политзаключенных.